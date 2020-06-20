Bursa’da deniz kenarında kimliği belirsiz ceset bulundu

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Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde deniz kenarında kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’nde boğularak öldüğü iddia edilen 5055 yaş arasında bir erkek cesedi deniz kenarında bulundu. Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, kimliğini belirlemek amacıyla çalışmalar başlatıldı. Kumla çıkışında kıyı çevresinde görülen ceset, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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