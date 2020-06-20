Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

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<br>Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA Kumla Sahili'nde, kimliği belirlenemeyen 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.<br>Gemlik ilçesi Kumla Sahili'ndeki vatandaşlar, denizde ceset olduğunu görünce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, Gemlik Devlet Hastanesi Morgu´na götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-06-20 12:35:52<br>

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