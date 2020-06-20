Kalp böcekleri böyle görüntülendi Longoza bahar geldi, doğal yaşam böyle görüntülendi Çiftleşirken kalp olan yusufçukları hiç böyle görmediniz Türkiye'nin en büyük longoz ormanında çiçek açan Nilüferler fotoğraflandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp böcekleri böyle görüntülendi Longoza bahar geldi, doğal yaşam böyle görüntülendi Çiftleşirken kalp olan yusufçukları hiç böyle görmediniz Türkiye'nin en büyük longoz ormanında çiçek açan Nilüferler fotoğraflandı

İHA

Türkiye'nin en büyük longoz ormanında çiçek açan Nilüferler ünlü doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan tarafından kayıt altına alındı. Türkiye'de ilkbahar aylarında Nilüferlerin en yoğun görülebildiği mekan olan Karacabey Longoz'u endemik bitkileri, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları ve doğal güzellikleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Kalp böcekleri böyle görüntülendi Longoza bahar geldi, doğal yaşam böyle görüntülendi Çiftleşirken kalp olan yusufçukları hiç böyle görmediniz Türkiye'nin en büyük longoz ormanında çiçek açan Nilüferler fotoğraflandı

Türkiye'nin en büyük longoz ormanında çiçek açan Nilüferler ünlü doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan tarafından kayıt altına alındı. Türkiye'de ilkbahar aylarında Nilüferlerin en yoğun görülebildiği mekan olan Karacabey Longoz'u endemik bitkileri, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları ve doğal güzellikleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor.
Karacabey ilçesinde yer alan ve dünyada eşine ender rastlanan longoz (su basar ormanı), hem su yüzeyindeki Nilüferlere hem de bu doğa harikasının dinginliğini mesken tutan birbirinden farklı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'deki 4 longozdan biri olan ve Dalyan Gölü'nden beslenen "Karacabey Longozu", ilçe merkezine 25 kilometre uzaklığındaki Bayramdere Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Eski adı Karacalar Adası olarak bilinen longoz, Kocaçay Deltası'nın taşıdığı alüvyonların Marmara Denizi'ne döküldüğü bölgede oluşuyor. Bölge 400450 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Göl, kış mevsiminde aldığı yağışlarla su seviyesini giderek yükseltiyor ve bunu taşkınlar sırasında longoza bırakıyor. Yağışlar sonrası oluşan taşkınlarla meydana gelen bataklıkları her yıl mayıs ayından itibaren nilüferler sarıyor.
Longoz, kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, kuş sesleri, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü ile ziyaretçilerini karşılıyor.
Endemik bitki türleri, ilkbaharda açan nilüferler, yabani memeliler ve nadir kuş türlerini barındıran longoz, ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.
Longoz ormanlarındaki doğal hayatı fotoğraflayan ödüllü doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan; Eylül ayına kadar zamanının büyük bir bölümünü bu bölgede geçirdiğini söyledi. Koparılması yasak olan nadide Nilüfer çiçeklerini fotoğraflayabilmek için suyun beline kadar ulaştığı bölgelerde dolaştığını belirten Turhan, "Bu çiçekleri fotoğraflamak sabır ve gayret gerektiriyor. Çiçek yapısı gereği ufak bir sesten bile ürküp kendisini kapıyor. Bu sebeple bu çiçekleri açık halde fotoğraflamak neredeyse imkansız hale geliyor. Günün sonunda çekilen kareleri izlemek yorgunluğu atmamıza sebep oluyor" dedi.
Turhan, Nilüfer çiçeklerinin yanında longoz ormanında doğal yaşamlarını devam ettiren böcekler, kurbağalar ve kuşlarında fotoğraflarını kayıt altına alıyor. Özellikle toplum arasında kalp böceği olarak bilinen yusufçuk böceklerinin çiftleşirken kalp figürü oluşturan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası ...
Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise dışarıda dua etti (3)
YEREL HABERLER Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise ...
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
DOSABSİAD, sanal gerçeklik ile bir adım öne geçecek
YEREL HABERLER DOSABSİAD, sanal gerçeklik ile bir adım öne geçecek
Bursa’da deniz kenarında kimliği belirsiz ceset bulundu
YEREL HABERLER Bursa’da deniz kenarında kimliği belirsiz ceset ...
Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti
YEREL HABERLER Sosyal medya için video çekiyordu, kazayı kaydetti
Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika yetişen çocuklar ise böyle koştu 80 dakikalık ilk oturum sonrası okula alınmayan veliler kapıya hücum etti Çocuklarıyla görüşemeyen veliler sosyal mesafeyi hiçe sayarken polis öğrencilerin yanına kimseyi yaklaştırmadı Okul bahçesine çekilen şeride kadar yaklaşan çocukların gıda ve su ihtiyaçlarını polis ekipleri giderdi Öğrencilere sınav öncesi Covid-19 bilgilendirmesi yapıldı
YEREL HABERLER Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika ...
Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise dışarıda dua etti (2)
YEREL HABERLER Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise ...
Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise dışarıda dua etti
YEREL HABERLER Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise ...
"Ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir"
YEREL HABERLER "Ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri ...
Marmarabirlik Başkanı Asa’dan tağşiş açıklaması
YEREL HABERLER Marmarabirlik Başkanı Asa’dan tağşiş açıklaması
Askıda kitap uygulaması hayata geçti
YEREL HABERLER Askıda kitap uygulaması hayata geçti
Bursa’da korona virüsü gölgesinde 50 bine yakın öğrenci LGS’de ter döktü
YEREL HABERLER Bursa’da korona virüsü gölgesinde 50 bine yakın ...
(Özel) Korona virüs kılığına giren ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı Korona virüs sokağa indi, maske takmayan vatandaşları böyle uyardı
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs kılığına giren ünlü tiyatrocuyu ...
(Özel) Kurtlar köylünün kabusu oldu Koyunlarına saldıran kurtla boğuştu, dehşet anlarını anlattı Kurttan korkan köylüler çocuklarını sokağa salmıyor
YEREL HABERLER (Özel) Kurtlar köylünün kabusu oldu Koyunlarına ...
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Yargıtay'dan emsal imza kararı; senette isim olmasa da imza geçerli olacak Şirket senedine imza attı, başına dert açtı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal imza kararı; senette isim olmasa ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ...
Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, diğeri ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, ...
AK Parti Bursa milletvekili Esgin: "Salgında başarı hikayemizi yeniden yazalım"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa milletvekili Esgin: "Salgında başarı ...
'Can' isimli kediye kök hücre tedavisi
YEREL HABERLER 'Can' isimli kediye kök hücre tedavisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X