Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı

<br>İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı. Kırık nedeniyle bacağı alçılı halde olan Hasan Kutlu'yu, sınava gireceği okula babası sırtında taşıyarak getirdi, sınavdan sonra da yine sırtında eve götürdü.<br>Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sözel ve sayısal sınavlarından oluşan 2 oturumu da tamamladı. Sınavların bitmesinin ardından öğrenciler, okullardan çıkarak, evlerinin yolunu tuttu.<br>EVE, BABASININ SIRTINDA GİTTİ<br>İznik ilçesinde sınava giren Hasan Kutlu´nun sınavdan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı. Kırık nedeniyle Hasan Kutlu'nun bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Hasan'ı, babası Ramazan Kutlu´nın sırtında okula getirdi. Ramazan Kutlu, sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak, eve götürdü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-20 13:39:50<br>

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