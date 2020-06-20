Sınavdaki en yüksek puan bu babaya Ayağı kırık oğlunu okula kadar sırtında taşıdı Okula kadar babasının sırtında, kapıdan salona kadar seke seke geldi

Bursa'da ayağı kırık oğlunu LGS sınavına gireceği okulun önüne kadar sırtında taşıyan baba, sınavdaki en büyük puanı kazanmayı hak etti. Sınavın başlamasına dakikalar kala babasının sırtında okula gelen ayağı alçılı genç sınav salonuna da seke seke giderek salondaki yerini aldı.

Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı. İznik ilçesinde sınava giren Hasan Kutlu'nun sınavdan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı. Kırık nedeniyle Hasan Kutlu'nun bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Hasan'ı, babası Ramazan Kutlu, sırtında taşıyarak okula getirdi. Okul kapısında oğlunu sırtından indiren baba Ramazan Kutlu soluklanırken ayağı alçılı Hasan Kutlu ise seke seke sınavın yapılacağı salonun yolunu tuttu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sözel ve sayısal sınavlarından oluşan 2 oturumu da tamamladı. Sınavların bitmesinin ardından öğrenciler, okullardan çıkarak, evlerinin yolunu tuttu. Ramazan Kutlu sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak, eve götürdü.

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