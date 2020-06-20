Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı

<br>Mehmet İNANDerya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA ve İstanbul'da hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, antika eşyalar, otomobil, ATV, elektronik eşya, iş makineleri gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.<br>Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için dün sabah düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 kişi Bursa'da 5 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Gasp, kasten yaralama ve nitelikli hırsızlıktan aranan şüphelilerin kiraladıkları 5 ayrı depoda sakladıkları ve aralarında otomobil, ATV, antika eşyalar, bilgisayarlar, oto teyp, silah, elektronik eşya ve iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. <br>Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN/Semih ŞAHİN<br>2020-06-20 15:03:56<br>
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