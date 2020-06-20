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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adliye ve hukuk büroları dezenfekte edildi

İHA

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi, Adliye Sarayı ve hukuk bürolarının bulunduğu iş merkezlerinde de dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Adliye ve hukuk büroları dezenfekte edildi

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi, Adliye Sarayı ve hukuk bürolarının bulunduğu iş merkezlerinde de dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen duruşmaların 15 Haziran’dan itibaren yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığı adliye ve baro odaları, Osmangazi Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Cumartesi günü uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağını fırsat bilen belediye ekipleri, Uluyol’daki Adalet Sarayı’nın yanı sıra Bursa Barosu CMK Uygulama Merkezi ile birlikte hukuk bürolarının bulunduğu iş merkezlerini büyük bir titizlikle ilaçladı. Özel koruma kıyafetli belediye ekipleri, iş merkezlerinin kapı, asansör ve merdivenlerini dezenfekte etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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