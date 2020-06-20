Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu (2)

Babalarına "ciğer" olup en değerli hediyeyi verdiler - ADANA

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<br>CESEDİN, EKREM DEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI<br>Gemlik'in Büyükkumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu ortaya çıktı. Demir'in parkinson hastası olduğu ve daha önce ameliyat olduğu öğrenildi. Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-06-20 18:23:10<br>

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