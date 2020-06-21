Nilüfer'de engelli bireyler ‘Bizim Bahçe’de hayat buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer'de engelli bireyler ‘Bizim Bahçe’de hayat buluyor

İHA

Aile ve yakınlarıyla birlikte "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi"nde ücretsiz tatil yapma fırsatı bulan engelli bireyler, yeşillikler içinde keyifli ve huzurlu zaman geçiriyor.

Nilüfer'de engelli bireyler ‘Bizim Bahçe’de hayat buluyor

Aile ve yakınlarıyla birlikte “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi”nde ücretsiz tatil yapma fırsatı bulan engelli bireyler, yeşillikler içinde keyifli ve huzurlu zaman geçiriyor.
Sosyal belediyecilik konusunda Türkiye’de örnek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi’nin, engelli birey ve yakınlarına yönelik 2016 yılında hayata geçirdiği “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi”, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Engelli bireylere sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalarına olanak sağlayan, aile ve yakınlarıyla birlikte ücretsiz tatil yapma fırsatı sunan Bizim Bahçe, pandemi döneminde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başladı. Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik aralıklarla yapıldığı Bizim Bahçe’de kalanlar, sosyal mesafe kurallarına da uyuyor. Aile ve yakınlarıyla birlikte 5 gün boyunca Bizim Bahçe’de kalan engelli bireyler, şehrin stresinden uzak, doğal, hijyenik ve dingin bir ortamda hem keyifli vakit geçiriyor hem de huzur buluyor. Her biri 5’er kişilik müstakil ahşap evlerin yanı sıra spor, oyun ve yürüyüş alanlarının da bulunduğu Bizim Bahçe, sadece Nilüferlilere değil Bursa genelinde tüm engellilere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören Bizim Bahçe’de bu günlerde tatil yapan bireyler, memnuniyetlerini de dile getiriyor.
“Burada hayat bulduk”
Mudanya’dan gelerek ailesiyle birlikte Bizim Bahçe’de tatil yapan İzzet Gültekin, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı. Nilüfer Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gültekin, “Burada sosyal mesafemizi koruyarak güzel vakit geçiriyoruz. Bizim Bahçe gerçekten muhteşem bir yer” diye konuştu.
Pandemiden engelli bireylerin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Canan Aykanat da, daha rahat nefes alabilmek için Bizim Bahçe’ye geldiklerini söyledi. Bizim Bahçe’yi güvenli bulduklarını ifade eden Aykanat, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu süreçte evlerimizde bunaldık. Burada adeta hayat bulduk. Temiz havada fizik tedavi hareketlerimizi yapıyoruz. Açık alanda yürüyüş yapma imkânı buluyoruz. Yeni arkadaşlar edinerek birlikte güzel vakit geçiriyoruz” dedi.
Erdem: önlemlerimizi aldık
Bizim Bahçe’de koronavirüs salgınıyla mücadele için her türlü önlemin alındığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, engelli bireylerin gönül rahatlığıyla kalabileceğini ifade etti. Bizim Bahçe’de periyodik aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Başkan Erdem, “Açıldığı günden bu yana 2 bin 221 kişinin faydalandığı Bizim Bahçe, pandemi sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Engelli bireylerimiz, burada daha önce 7 gün boyunca kalabiliyordu ancak pandemi sürecinde bunu 5 gün ile sınırlandırdık. Engelli bireylerin tatili sona erip, evlerin boşalmasıyla birlikte de, iki gün boyunca temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Yeni konuklar daha sonra kabul ediliyor. Ateş ölçümleri yapılarak giriş yapan konukların, ortak alanlarda maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu da bulunuyor. Ayrıca bu süreçte, dışarıdan misafir de kabul edilmiyor” diye konuştu.
Kayıtlar başvuru sırasına göre
Merkezden yararlanmak isteyen engelli bireyler ve beraberlerindeki yakınları, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor. Başvurular, Nilüfer Belediyesi’nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınıyor. Bizim Bahçe’de kayıtlar, başvuru sırasına göre gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanında gezdirdiği kedi yavrularına babalık yapıyor Kırk sene önce ailesinden kopan talihsiz adam yıllardır sokaklarda yatıp kalkıyor
YEREL HABERLER Yanında gezdirdiği kedi yavrularına babalık ...
BUSKİ’den fatura açıklaması
YEREL HABERLER BUSKİ’den fatura açıklaması
Evde yapılan ekşi mayalı ekmek ile bağışıklığınızı güçlendirin
YEREL HABERLER Evde yapılan ekşi mayalı ekmek ile bağışıklığınızı ...
Bursaspor 'kabus' ile döndü
YEREL HABERLER Bursaspor 'kabus' ile döndü
Bursa barajlarından sevindiren haber
YEREL HABERLER Bursa barajlarından sevindiren haber
Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, işinden oldu Şirket sırrı belgelerin kopyasını alınca işinden kovuldu Yargıtay'dan emsal nitelikte ticari sır kararı
YEREL HABERLER Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, işinden ...
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, öldü
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, öldü
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu (2)
Bursa’da deniz kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Bursa’da deniz kenarında bulunan cesedin kimliği ...
Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Ayağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula ...
İHH’den İdlib ve Halep’e yardım tırı
YEREL HABERLER İHH’den İdlib ve Halep’e yardım tırı
Adliye ve hukuk büroları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Adliye ve hukuk büroları dezenfekte edildi
En baba hareket... Cefakar o baba İHA'ya konuştu "Babalık görevimdi, oğlum yürüyemediği için mecbur götürmek zorundaydım" Ayağı kırık oğlunu okula kadar sırtında taşıyan baba konuştu
YEREL HABERLER En baba hareket... Cefakar o baba İHA'ya ...
Yıldırım Belediyesi’nden LGS’ye giren öğrencilere destek
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden LGS’ye giren öğrencilere ...
Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu...O anlar kamerada 20 gözaltı Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 4 çalıntı otomobil, 1 ATV aracı, motosiklet ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu... ...
Başkan Yılmaz, anlamlı Babalar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, anlamlı Babalar Günü kutlaması
BTSO MESYEB’e Enerji Verimliği Danışmanlığı (EVD) yetkisi
YEREL HABERLER BTSO MESYEB’e Enerji Verimliği Danışmanlığı (EVD) ...
Başkan Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu ile buluştu
LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu Ahıska vatandaşı öğrenci, Türkçe'yi okuyamadığı için sınavı terk etti
YEREL HABERLER LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu Ahıska ...
Sınavdaki en yüksek puan bu babaya Ayağı kırık oğlunu okula kadar sırtında taşıdı Okula kadar babasının sırtında, kapıdan salona kadar seke seke geldi
YEREL HABERLER Sınavdaki en yüksek puan bu babaya Ayağı kırık oğlunu ...
Tarihi çarşıya Osmangazi eli
YEREL HABERLER Tarihi çarşıya Osmangazi eli
Bursa'da yoğun yağışın ardından tarihi Kapalıçarşı’ya Büyükşehir müdahalesi
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun yağışın ardından tarihi Kapalıçarşı’ya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X