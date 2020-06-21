BUSKİ’den fatura açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), son günlerde kamuoyunda eşit ücretle gelen su faturaları hakkında bir açıklama yaptı.

BUSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda eşit ücretle gelen su faturaları hakkında tarafımızdan bir kez daha açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Covid19'un başlangıcında (Nisan ve mayıs aylarında faturalarda okuma yapılmamış, tüketimin az olduğu ocak, şubat ve mart aylarının ortalamasının yarısı faturalara yansıtılmıştır.) uzaktan okuma ve ortalama metreküp olarak yapılan faturalandırma işlemi; haziran ayından itibaren sayaçlar okunarak gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın menfaati doğrultusunda, 15 metreküpün üzerindeki tüketim ise bu ay faturalara yansıtılmayarak tahsilatı da önümüzdeki aya bırakılmıştır. Bu durum maalesef bazı manipülasyon severler tarafından 'Herkese neden aynı ücret ile fatura geliyor?' sorularının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özetle; bu ay 15 metreküp üzeri su tüketen herkese maksimum 15 metreküp tutarında ücret faturalandırılmıştır. BUSKİ olarak yine vatandaşlarımız lehine davrandığımızın altını bir kez daha çizmek isteriz. Ayrıca faturalarda belirtilen katı atık bedellerinin ilçe belediyeleri tarafından tahsil edildiğini de bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu bedel ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Saygılarımızla"

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