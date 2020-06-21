Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

İlçeye değer katacak projeler arasında şehir estetiğini ön plana çıkaracak çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, ‘kafeler sokağı’ olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarına yeni kimlik kazandırıyor.

Bursa’nın en köklü mahallelerinden olan Kurtoğlu’nda, kafelerin yoğun olarak bulunduğu Akdemir ve Derebaşı sokaklarında hizmet veren işletmelerin düzensizliğini ve çevre sakinlerinin tepkisine yol açan olumsuzluklar nedeniyle Yıldırım Belediyesi, bölgenin çehresini değiştiriyor. Yıllar önce yaya yolu olarak planlanması gerekçesiyle trafiğe kapatılan alanın hem daha işlevsel kullanılması ve yaya ulaşımına engel olmaması, hem de bölge sakinlerini huzura kavuşturması için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, çalışmalarına başladığı cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulamalarıyla bölgeyi daha modern bir görünüme büründürürken ilçe sakinlerine vakit geçirebilecekleri buluşma noktası oluşturacak. Kafeler alanında sundurma olarak tabir edilen çadırdan kapatma yapılar kaldırılırken, esnaf da oturma gruplarını mekanlarının içine alıyor. Çalışmaların sonucunda Akdemir ve Derebaşı sokaklar yeni bir kimliğe kavuşacak, işletmeler daha sağlıklı hizmet verirken, ilçe sakinleri de yürüme alanlarından daha işlevsel bir şekilde faydalanabilecek.

Yıldırım’da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırarak bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kurtoğlu Mahallesi, Bursa’mızın en köklü ve tarihi bölgelerinden biri. Yıldırımlıların ‘Kafeler Sokağı’ olarak akıllarında yer eden Akdemir ve Derebaşı Sokakların çehresini değişiyoruz. Yıldırım’da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırarak ilçemizin simgelerinden olan ‘Kafeler Sokağı’ yeni bir görünüme kavuşturacak ve bölgeyi yeniden ilçe sakinlerimizin buluşma noktası haline getireceğiz. Geçmişte trafiğe kapatılarak yayalaştırılan bölgede hemşehrilerimizin yürümesi için de kısıtlanmamış olacak. Yıldırım’a değer katacak projelerimizi ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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