Bursaspor'da flaş ayrılık

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Bursaspor'da Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü'ne mağlup olan Bursaspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Yeşilbeyazlı kulüp, bu mağlubiyetin ardından Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile yolların ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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