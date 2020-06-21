Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı

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<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor Kulübü, sportif direktör Selçuk Erdoğan ile yollarını ayırdığını duyurdu.<br>Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılmıştır. Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-21 13:38:24<br>

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