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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama kalktı 'Adem Amca', Yaren leylek ile buluştu

DHA

Alper TÜYDEŞ/KARACABEY(Bursa),(DHA)-BURSA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 'Yaren' isimli leylekten ayrı kalan balıkçı Adem Yılmaz (67), kısıtlamasının kalkmasının ardından `Yaren´ ile yeniden buluştu. 'Yaren', eşi ile birlikte Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Uluabat Gölü kenarındaki Egskikaraağaç Mahallesi´nde yaşayan Adem Yılmaz ile `Yaren´ adını verdiği leylek arasındaki bağ bu yıl da devam etti. Köyde ilgi ile beklenen Yaren leylek, 5 Mart´ta, 9´uncu kez Eskikaraağaç köyündeki yuvasına...

Kısıtlama kalktı 'Adem Amca', Yaren leylek ile buluştu

<br>Alper TÜYDEŞ/KARACABEY(Bursa),(DHA)-BURSA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle 'Yaren' isimli leylekten ayrı kalan balıkçı Adem Yılmaz (67), kısıtlamasının kalkmasının ardından `Yaren´ ile yeniden buluştu. 'Yaren', eşi ile birlikte Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.<br>Uluabat Gölü kenarındaki Egskikaraağaç Mahallesi´nde yaşayan Adem Yılmaz ile `Yaren´ adını verdiği leylek arasındaki bağ bu yıl da devam etti. Köyde ilgi ile beklenen Yaren leylek, 5 Mart´ta, 9´uncu kez Eskikaraağaç köyündeki yuvasına döndü.<br>Yaren leylek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilen güne kadar göle açılan balıkçı Adem Yılmaz´ın yıllardır olduğu gibi kayığına kondu. Ancak 67 yaşında olan Adem Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kayıkla göle açılamayınca, Yaren leylekten uzak kaldı.<br>YAREN EŞİ İLE BİRLİKTE GELDİ<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabileceklerini kaydetti. Adem Yılmaz ise, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu süreci evde geçirirken, geçtiğimiz günlerde yeniden göle açıldı. Yaren leylek, yeniden Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, kısıtlama sürecinin ardından ikili bir kez daha buluştu. Yaren leyleğin eşi de kayığa gelirken, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.<br>Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin ünü yurt dışına kadar uzanırken, `Adem Amca ve Yaren Leylek´ isimli belgesel de Çekya´da düzenlenen Prag Film Ödülleri´nde en iyi belgesel ödülünü aldı. Avusturya ve Almanya´da da ders kitaplarına konu olan Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikayesi, Yunanistan´da da gölge oyunu olarak sergilendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Alper TÜYDEŞ<br>2020-06-21 15:37:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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