Bursa’da Babalar Günü’nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı Babalar Günü’nde uçurtmaları anneler tuttu, babalar uçurdu, çocuklar şenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da Babalar Günü’nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı Babalar Günü’nde uçurtmaları anneler tuttu, babalar uçurdu, çocuklar şenlendi

İHA

Bursa'da Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlendi. Yüzlerce çocuk, babalarıyla aynı anda uçurtma uçurdu.

Bursa’da Babalar Günü’nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı Babalar Günü’nde uçurtmaları anneler tuttu, babalar uçurdu, çocuklar şenlendi

Bursa’da Babalar Günü’ne özel uçurtma şenliği düzenlendi. Yüzlerce çocuk, babalarıyla aynı anda uçurtma uçurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı Parkı’nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş uçurtmalarıyla katıldı. 7’den 70’e yüzlerce kişinin buluştuğu uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla boyandı. Zaman zaman ipleri birbirine dolanan babalar da yer tartışmasına girdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, babaların öneminin bir günde ortaya çıkmayacağına vurgu yaparak, “Biz bugünün ruhuna uygun şekilde babalar ve evlatlarının bir arada olmasını istedik. Bursalı hemşehrilerimiz de çağrımıza cevap verdiler. Uçurtma bizim kültür, geleneklerimizde var. Bugün baba ve evlatları birlikte uçurtma uçuruyorlar. Yağmur beklenmesine rağmen yağmadı. Coşkulu da bir ortam var. Bu vesile ile Hakkın rahmetine kavuşmuş babaları da rahmetle anıyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Babalar önemli ama her babanın arkasında da koca yürekli anne vardır. Güzel bir ilgi de var. Bursalı hemşehrilerimiz her organizasyona olduğu gibi buna da katılım var. Herkes maskesini takmış ve sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Arkadaşlarımız gerekli uyarıları da yapıyor. Çok güzel uçurtmalar hazırlanmış. Bursa’yı, Bursaspor’u simgeleyen yeşillerle bezenmiş uçurtmalar görüyorum. Zahmet edip uçurtma hazırlayanlara da teşekkür ediyorum” dedi.

“Bursalı vatandaşların gayretli olmalarını istiyorum”
Maske takılmaması durumunda cezaların 900 TL olmasının sorulması üzerine Aktaş, “Maske problemimiz bence yok. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Herkes maske takmalıdır. İlla ki belirli bir yerde üretilmiş maskeye gerek yok insanlar kendilerine de maske yapabiliyor. Devletimiz de maske üretiyor. Bunların hepsi bizim sağlığımız için. Türkiye’de başarı varsa sağlıkta alınan tedbirlerin ve beraberinde sosyal mesafe, maske ve temizlik noktasında gösterilen gayretlerdendir. Ben Bursalı vatandaşlarımızdan gayretli olmalarını istiyorum. Rakamlar biraz tırmanır gibi olsa da çok da kötü değiliz ama vaka sayıların azalarak bitmesini istiyoruz” diye konuştu.

71 yaşında uçurtma yapıp, uçuruyor
71 yaşındaki Mustafa Aydın isimli vatandaş ise, “3 çocuğum, 2 torunum var. Ben bugün buraya yalnız geldim. Uçurtma sevdamız çocukluktan geliyor. Yarışmalara da katıldığım oldu. İstanbul’da düzenleniyor. Her sene buraya geliyorum ve kendi yaptığım uçurtmaları uçuruyorum. 20 dakikada uçurtma yapabiliyorum. Kuyrukları da o kadar sürse 1 saatte biter. Bugüne kadar 500’den fazla uçurtma yapmışımdır. Çocukluğumda her hafta 23 uçurtma yapardık. Buradan başka pek uçurtma uçurmaya alan da yok” dedi.

2 bin 500 metre yükseldi
Uçurtmasını 2 bin 500 metre gökyüzüne bırakan bir vatandaş da, “Uzun bir aradan sonra ilk etkinliğimiz diyebilirim. Bazen uçurtmalar birbirine takılsa da bizimki yukarıda olduğu için pek sorun olmuyor. Toplayamazsak Uludağ’a gidecek. İpin toplam uzunluğu 5 bin metre ama yarısını geçti. Kullandığımız ipin kopma şansı da yok diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Babalar Günü’nde çocuklarından hediye alarak Mihraplı Parkı’na gelen bir diğer vatandaş ise “Bugün çocuklarımdan hediyelerimi aldım. Geçen hafta büyük bir uçurtma yaparak uçurmuştuk. Bu hafta ise epey kalabalık var. İpler birbirine takılmazsa uçurtmamızı uçuracağız” dedi.
Uçurtma keyfini çıkartan çocuklar da mutlu olduklarını ve uçurtma uçurmayı sevdiklerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurdu
Başkan Aktaş’tan anlamlı ziyaret Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş engelli olmasına rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınpederinin de geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mustafa Şahin’e ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan anlamlı ziyaret Bursa Büyükşehir ...
40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü Bursa'da 40 metrelik yüksekliği bulunan şelalede selfie çekerken aşağıya düşen adam AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER 40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken ...
Bursa'da sağanak ve sel uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve sel uyarısı
Selçuk Erdoğan'dan sert veda mektubu
YEREL HABERLER Selçuk Erdoğan'dan sert veda mektubu
Selçuk Erdoğan: Bursaspor´un büyüklüğü değişmez
YEREL HABERLER Selçuk Erdoğan: Bursaspor´un büyüklüğü değişmez
Kısıtlama kalktı 'Adem Amca', Yaren leylek ile buluştu
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı 'Adem Amca', Yaren leylek ile ...
Bursaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermedi
İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş etti
YEREL HABERLER İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş ...
Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da flaş ayrılık
YEREL HABERLER Bursaspor'da flaş ayrılık
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı ...
Yıldırım, “Zeytin üretimi için gençler teşvik edilmeli”
YEREL HABERLER Yıldırım, “Zeytin üretimi için gençler teşvik ...
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz GUHEM’i ziyaret etti
YEREL HABERLER BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz GUHEM’i ...
Bu projeyle hem toprak, hem çiftçi kazanacak
YEREL HABERLER Bu projeyle hem toprak, hem çiftçi kazanacak
Bursa’da halkalı Güneş tutulması böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da halkalı Güneş tutulması böyle görüntülendi
Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı ...
Bu hastalık çoğunlukla kız çocuklarında kendini belli ediyor
YEREL HABERLER Bu hastalık çoğunlukla kız çocuklarında kendini belli ...
İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan ...
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ...
Tilkileri hunharca öldürüp yol kenarına attılar
YEREL HABERLER Tilkileri hunharca öldürüp yol kenarına attılar
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yavru zebra ve karıncayiyen heyecanı
YEREL HABERLER Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yavru zebra ve ...
(Özel) Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi 2 yaşındaki Ebrar hayatını kaybetti, annesinin ayakları parçalandı
YEREL HABERLER (Özel) Çöp kamyonu anne kızı böyle ezdi 2 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X