Bursa'da sağanak ve dolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da sağanak ve dolu

DHA

İlkay AYTAY/İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde dolu da etkili oldu. Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı. Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı...

Bursa'da sağanak ve dolu

<br>İlkay AYTAY/İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde dolu da etkili oldu.<br>Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı.<br>Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Mehmet İNAN<br>2020-06-21 18:38:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'nın İznik ilçesinde önce dolu ardından sel Aralıksız 15 dakika yağan dolu meyve ağaçları başta olmak üzere tarlalara zarar verdi Şiddetli dolunun ardından devam eden yağmur sele sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'nın İznik ilçesinde önce dolu ardından ...
Suuçtu Şelalesi'nde nefes kesen kurtarma operasyonu 'Suuçtu'nun aktığı yeri merak ediyorum' dedi, kayalıklardan aşağı düştü Merakı canına mal oluyordu
YEREL HABERLER Suuçtu Şelalesi'nde nefes kesen kurtarma ...
Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER Bursa'da babalar ve çocukları uçurtma uçurdu
Bursa’da Babalar Günü’nde gökyüzü uçurtmalarla boyandı Babalar Günü’nde uçurtmaları anneler tuttu, babalar uçurdu, çocuklar şenlendi
YEREL HABERLER Bursa’da Babalar Günü’nde gökyüzü uçurtmalarla ...
Başkan Aktaş’tan anlamlı ziyaret Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş engelli olmasına rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınpederinin de geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mustafa Şahin’e ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’tan anlamlı ziyaret Bursa Büyükşehir ...
40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken aşağıya düştü Bursa'da 40 metrelik yüksekliği bulunan şelalede selfie çekerken aşağıya düşen adam AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER 40 metre yükseklikteki şelalede selfie çekerken ...
Bursa'da sağanak ve sel uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da sağanak ve sel uyarısı
Selçuk Erdoğan'dan sert veda mektubu
YEREL HABERLER Selçuk Erdoğan'dan sert veda mektubu
Selçuk Erdoğan: Bursaspor´un büyüklüğü değişmez
YEREL HABERLER Selçuk Erdoğan: Bursaspor´un büyüklüğü değişmez
Kısıtlama kalktı 'Adem Amca', Yaren leylek ile buluştu
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı 'Adem Amca', Yaren leylek ile ...
Bursaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermedi
İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş etti
YEREL HABERLER İngilizce kursuna pompalı tüfekle geldi, tavana ateş ...
Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Selçuk Erdoğan ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da flaş ayrılık
YEREL HABERLER Bursaspor'da flaş ayrılık
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı ...
Yıldırım, “Zeytin üretimi için gençler teşvik edilmeli”
YEREL HABERLER Yıldırım, “Zeytin üretimi için gençler teşvik ...
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz GUHEM’i ziyaret etti
YEREL HABERLER BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz GUHEM’i ...
Bu projeyle hem toprak, hem çiftçi kazanacak
YEREL HABERLER Bu projeyle hem toprak, hem çiftçi kazanacak
Bursa’da halkalı Güneş tutulması böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa’da halkalı Güneş tutulması böyle görüntülendi
Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı ...
Bu hastalık çoğunlukla kız çocuklarında kendini belli ediyor
YEREL HABERLER Bu hastalık çoğunlukla kız çocuklarında kendini belli ...
İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan ...
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ile video konferansla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertalan, Kılıçdaroğlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X