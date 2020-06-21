Bursa'da sağanak ve dolu

<br>İlkay AYTAY/İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde dolu da etkili oldu.<br>Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı.<br>Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Mehmet İNAN<br>2020-06-21 18:38:34<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.