Bursa'da sağanak ve dolu (2)

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<br>MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ<br>Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle kentteki yollar göle döndü. Dolu yağışı özellikle kırsal Sarıağıl Mahallesi'nde etkili oldu. Dolu nedeniyle mahalledeki evlerin çatısı ve sokaklar beyaza büründü. Öte yandan tarladaki ürünler de zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-21 18:59:15<br>

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