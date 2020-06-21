Bursa'da sağanak ve dolu (4)

<br>SEL VURUNCA VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU<br>Bursa'daki sağanak sonrası, kentin pek çok noktasında su baskınları oluştu. Orhangazi ilçesindeki Yeni Sölöz Mahallesi'nde de sağanak, su taşkınlarına neden oldu. Yeni Sölöz Mahallesi'nin içerisinden geçen derenin taşmasıyla birlikte mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su taşkınlarını önlemek için ise seferber oldu. Vatandaşlar, el birliğiyle ev ve iş yerlerini koruma adına kaldırım taşlarından, deredeki su taşkınına set oluşturmak için çabaladı. Mahalle Muhtarı Halil Bayram ise bazı araç ve traktörlerin de selde sürüklediğini ve maddi hasarın büyük çapta olduğunu ifade etti.Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-21 21:33:35<br>

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