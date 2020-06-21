<br>DHA: Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Dudaklı Mahallesi'nde meydana gelen sel sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan diğer kişiler kurtarıldı. Arama ve kurtarma ekipleri incelemelerini sürdürüyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa <br>2020-06-21 21:40:47<br>
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