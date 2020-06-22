Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü, kayıp 5 kişi aranıyor (2)

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<br>KAYBOLAN 5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle su dolan evde kalan bedensel engelli olduğu öğrenilen bir kişinin öldüğünün belirlenmesinin ardından, Kayacık Mahallesi'nde 5 kişinin de sel sularına kapılarak dere yatağına sürüklendiği öğrenildi. Bursa İtfaiyesi, AFAD, UMKE, ANDA ve NAK ekipleri tarafından kayıp kişileri bulmak için detaylı şekilde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Muammer İRTEM<br>2020-06-21 23:07:05<br>

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