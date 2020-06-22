<br>DHA: Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Bölgede kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa <br>2020-06-21 23:24:19<br>
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