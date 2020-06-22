Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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<br>İçişleri Bakanı Soylu: (Bursa'daki sel felaketi) 1 kişi bulundu, 5 kişi kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Deredeki debi seviyesi yağmurdan dolayı çok yüksek. DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa / Kestel <br>2020-06-22 00:47:27<br>

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