Bakan Soylu sel sularının altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağış sonrası sel suları altında kalan Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketi altında kalan ve 1 kişinin öldüğü Dudaklı Köyü'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu. Onlarca arabanın sürüklenerek taş ve kayaların altında kaldığı ve adeta afet köyüne dönen Dudaklı Köyü sakinleriyle görüşen Bakan Soylu, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi.

Afet bölgesindeki incelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinin yaşandığı Kestel Belediyesi'ne gelerek acil durum toplantısı yaptı.

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