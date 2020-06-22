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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İHA

Bursa'da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Bursa’da, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu sel bölgesinde ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, merkez Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde selde kaybolan 4 kişiyi bulmak için gece boyunca çalıştı.
Arama ve kurtarma faaliyetlerinde, 37'si AFAD, 50'si sivil toplum kuruluşu çalışanı 87 arama ve kurtarma personeli, 15'i UMKE, 21'i acil servis çalışanı 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı (24 tim ve 1 JAK timi) 134 jandarma personeli görev aldı.
Bölgede, Büyükşehir Belediyesi yol işleri ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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