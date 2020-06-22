<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp olarak aranan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 5'e yükseldi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa <br>2020-06-22 08:13:35<br>
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