Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (2)

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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<br>ÖLEN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ<br>Bursa´nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi´nde yaşayan ve dün Kestel'in Kayacık Mahallesi´ndeki bağ evlerindeyken, sele kapılan 5 kişiden hayatını kaybeden 4'ünün Ahmet, Medine, Nazime ve Türkan Bilen olduğu tespit edildi. Sele kapılıp, kaybolan 1 kişi hala aranıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN<br>2020-06-22 08:48:34<br>

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