Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (3)

<br>BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: EKİPLERİMİZ GECE BOYU ÇALIŞTI<br>İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selin vurduğu bölgelerde inceleme yaptı. AFAD yetkililerinden bilgi alan Çataklı, kayıp kişiyi aramakurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Çataklı, aramakurtarma ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Dün saat 18.30 sıralarında başlayan yoğun yağışın bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığını kaydeden Çataklı, "Bursa'mızın Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçelerinde hasara yol açtı. Özellikle bulunduğumuz yerde 2 köyümüzde can kayıplarına yol açtı ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi´nde bazı tesislerin etkilendiğini de biliyoruz. Saydığımız ilçelerin tarım arazilerinde de hasarlar oluştu. Dün akşam da olayın hemen akabinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile gelmiştik. Sayın bakanımız olay mahallinde incelemeler yaptıktan sonra Kestel Belediyesi´nde toplantı gerçekleştirmişti. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda gece boyu yaptığımız planlamalar çerçevesinde bütün ekiplerimiz çalıştı" dedi.<br>'NÖBET SİSTEMİYLE ARAMAKURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'<br>Aramakurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri de paylaşan Çataklı, şunları kaydetti: <br>"Dün akşam Dudaklı Mahallesi´nde 21 yaşında bir engelli vatandaşımız hayatını kaybetmişti, Kırsal Kayacık Mahallesi´nde de şu ana kadar maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Öncelikle kaybettiğimiz canlarımıza Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Halen şu andaki bilgiler ışığında 1 vatandaşımızı aramakurtarma çalışmalarımız sürüyor. Geceden bu yana AFAD koordinasyonunda aramakurtarma çalışmaları başlamıştı. Şu anda dere yatağının muhtemel bölgesi 450 metrelik mesafelerle 4 alana ayrıldı ve her birine 28 kişiden oluşan aramakurtarma personeli görevlendirildi. Bunun dışında da çevrede arama yapmak üzere 200 aramakurtarma personeli halen dere yatağı ve çevresinde çalışmalarını devam ettiriyor. Hem bunda AFAD personelimiz var, Bolu ve Kocaeli´nden gelen jandarma aramakurtarma personelimiz var, sivil toplum kuruluşlarımızdan personel var. Nöbet sistemiyle planlı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar." <br>Kırsal mahallelerde selin getirdiği malzemelerin bulunduğunu ve hem evlerinin girişine hem de sokaklara yığıldığını kaydeden Bakan Yardımcısı Çataklı, sorunun çözülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 74 araç ile görev yapıldığını belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. <br>BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ<br>Önemli konulardan birinin de hasar tespiti olduğunu vurgulayan Çataklı, "3 aşamalı olduğunu düşünmek lazım; bir tanesi konut ve iş yerlerinde meydana gelen hasarlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz koordinesinde devam ediyor. Şu anda 12 ekip ile 24 kişi bu iş için çalışıyor. Tarım hasarları konusunda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzce 26 ekip 52 kişiden oluşuyor ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bir de konutlar içerisindeki eşyaların hasarları var. Onun için de defterdarlığımız koordinesinde çalışmalarımız yürütülüyor. İşin psikososyal yönü de var. Aile bakanlığımız tarafından oluşturulmuş 12 ekip 24 kişi de bu anlamda vatandaşlarımızla görüşerek, çalışma yürütüyor" dedi. <br>500 BİN LİRALIK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ<br>İlk anından itibaren Türk Kızılayı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gayret gösterdiğini söyleyen Çataklı, ayrıca Türk Kızılayı koordinesinde hijyen malzemeleri dağıtıldığını ve dağıtıma devam edileceğini dile getirdi. <br>Çataklı ayrıca vatandaşın zararlarının ortadan kaldırılabilmesi, bir an önce hayatlarının normalleştirebilmesi amacıyla hasar tespitleri sonucunda ihtiyaç sahipleri ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik 500 bin liralık acil yardım ödeneğinin valiliğe gönderildiğini kaydetti.<br>Bakan Yardımcısı Çataklı, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için süreci yakından takip ettiklerini vurguladı. <br>BAKANLAR SOYLU VE PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELİYOR<br>Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´nin afet bölgesine geleceği ve selden etkilenen kırsal Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerini ziyaret edeceği öğrenildi.Gürkan DURALSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Kestel Gürkan DURAL, Semih ŞAHİN<br>2020-06-22 10:50:20<br>

