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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa polisinden 'maske' denetimi

DHA

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle Bursa'da denetimler sıklaştırıldı. Kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine talimat gönderilmesinin ardından Bursa'da da denetimler artırıldı. İnegöl ilçesinde uygulama yapan ekipler, maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uyguladı. Atatürk Bulvarı'ndaki uygulamada polis ekipleri,...

Bursa polisinden 'maske' denetimi

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle Bursa'da denetimler sıklaştırıldı. Kontrol gerçekleştiren ekipler, maske takmayanlara para cezası uyguladı.<br>Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine talimat gönderilmesinin ardından Bursa'da da denetimler artırıldı. İnegöl ilçesinde uygulama yapan ekipler, maske takmayanlara 900 liralık idari para cezası uyguladı. Atatürk Bulvarı'ndaki uygulamada polis ekipleri, maskeyi elinde taşıyan ve dışarı maskesiz çıkan kişilere de ceza kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-22 14:26:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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