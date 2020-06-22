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Bursa'da 2 bin polisle yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 4 çalıntı otomobil, 1 ATV aracı, motosiklet ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi

İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çalıntı araç, motor, antika malzemeler, silah ve elektronik eşya ele geçirilirken, zanlıların kıskıvrak yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 2 bin polisle yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 4 çalıntı otomobil, 1 ATV aracı, motosiklet ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çalıntı araç, motor, antika malzemeler, silah ve elektronik eşya ele geçirilirken, zanlıların kıskıvrak yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda şafak vakti 50'ye yakın ikamet ve depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi İstanbul, 15 kişi ise Bursa'da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin polis görev aldı.
Operasyonda 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 işyerinde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu tespit edilen antikalar, saat, kamera, matkap, iş makinesi, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu, av tüfeği, 4 tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca Fişeği, çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet otomobil, 1 adet ATV , 1 adet motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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