Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmaları devam ediyor (2)

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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<br>EKİPLER DEREYE YOĞUNLAŞTI<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği selde kaybolan Derya Bilen´i arama çalışmalarına devam ediliyor. Sele kapılan Derya Bilen'in Karanlıkdere olarak bilinen mevkide, dere içerisinde olabileceği ihtimaline karşı deniz polisi ve Nilüfer Arama Kurtarma ekibi bu bölgeye yoğunlaştı. Özel kıyafetlerle dere içerisinde arama yapan ekipler, yüksek debisi olan derede zor şartlarda arama çalışmalarını sürdürdü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNAN<br>2020-06-23 10:17:14<br>

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