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Bursa merkezli uyuşturucu çetesine operasyon: 19 gözaltı

DHA

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuştucu ticareti yapan çete çökertildi, 19 kişi gözaltına alındı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'adam yaralama', 'adam kaçırma' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' gibi çok sayıda suçun faili olan çeteyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bursa ile İstanbul, Kocaeli, Konya ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak,  gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında...

Bursa merkezli uyuşturucu çetesine operasyon: 19 gözaltı

<br>Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuştucu ticareti yapan çete çökertildi, 19 kişi gözaltına alındı.<br>Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'adam yaralama', 'adam kaçırma' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' gibi çok sayıda suçun faili olan çeteyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bursa ile İstanbul, Kocaeli, Konya ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, <br>gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.<br>Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-06-23 10:44:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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