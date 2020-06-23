Arama çalışmalarında sel alarmı... Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı Genç kızı arama çalışmalarına yağmur engeli Kestel’de tekrar yağış başladı arama kurtarma ekipleri vadiden çıkartıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arama çalışmalarında sel alarmı... Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı Genç kızı arama çalışmalarına yağmur engeli Kestel’de tekrar yağış başladı arama kurtarma ekipleri vadiden çıkartıldı

İHA

Arama çalışmalarında sel alarmı... Yağış başladı ekipler bölgeden çıkartıldı Genç kızı arama çalışmalarına yağmur engeli Kestel’de tekrar yağış başladı arama kurtarma ekipleri vadiden çıkartıldı

Bursa’da sel sularında kaybolan 17 yaşındaki Derya’yı arama çalışmalarına şiddetli yağmur sebebiyle ara verildi. Kanyonun içerisinde arama çalışması yapan ekipler, üst köylerde şiddetli yağışın başlamasının ardından bölgeden geri çekildi. Kanyonda arama yapan ekiplerin geri çekildiği o hareketli anlar kameralara yansıdı.
Kestel’de ailesiyle birlikte azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan Derya Bilen’in arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlamıştı. Sarp kayalıkların ve şelalerin bulunduğu vadide İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri arama çalışması yaparken bir grup arama kurtarma ekibi de dere kenarında bulunan toprak alanı tarıyordu. Ancak Meteroloji Müdürlüğünün bugün için sağanak yağış uyarısı vermesinin ardından öğle saatlerinde bölgede yağış başladı. Üst köylerde şiddetli yağışın başlamasının ardından sarp kayaların ve şelalerin bulunduğu kanyonda arama yapan ekipler için alarm verildi. Tüm arama kurtarma ekipleri yağışın başlamasının ardından tüm ekipler bölgeden çıkartıldı. Durdurulan arama çalışmaları, yağışın bitmesinin ardından tekrar devam edeceği öğrenildi.
Yağış başladı ekipler geri döndü
Derya Bilen'i bulmak için dere yatağına giren ekipler, yağışa su içinde yakalandı. Derya ve ailesinin sele kapıldığı evin yakın bir konumunda bulunan şelalede arama yapan ekipler, yağmurun başlamasının ardından bölgeden ayrılarak geri dönmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı...O anlar kamerada Polise ve zabıta ekiplerine taşla sopayla saldıran vatandaşlara çevik kuvvet ve zabıta ekipleri biber gazıyla müdahale etti
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da kaçak bina yıkımında olaylar çıktı... ...
Usta dolu ve selin etkilediği bölgede
YEREL HABERLER Usta dolu ve selin etkilediği bölgede
Yetişkinler için tenis kursları başlıyor
YEREL HABERLER Yetişkinler için tenis kursları başlıyor
Metrûk binalar için özel ekip
YEREL HABERLER Metrûk binalar için özel ekip
Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: Kızımı çıkaramadık
YEREL HABERLER Sel felaketinde yaşamını yitiren Kader'in babası: ...
Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat
YEREL HABERLER Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat
Projeden ev alırken bunlara dikkat!
YEREL HABERLER Projeden ev alırken bunlara dikkat!
(Özel) Kayıp Derya'yı aramak için adrenalin dolu anlar havadan görüntülendi Dere yatağı ve kanyondaki arama çalışmalarından çarpıcı görüntüler Kayıp Derya'yı özel su altı ekipleri arıyor 17 yaşındaki genç kız dere yatağında aranıyor, o anlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Kayıp Derya'yı aramak için adrenalin dolu ...
Nilüfer’de pazaryerlerine düzenleme
YEREL HABERLER Nilüfer’de pazaryerlerine düzenleme
Soylu ve Pakdemirli’den sanayi bölgesine geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Soylu ve Pakdemirli’den sanayi bölgesine geçmiş olsun ...
Türk Kızılay Bursa ekipleri Dudaklı’da yaralara merhem oluyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa ekipleri Dudaklı’da yaralara ...
(Özel) Satamadıkları soğanları yoldan geçenlere bedava dağıttılar Vatandaşlar bedava soğana akın etti
YEREL HABERLER (Özel) Satamadıkları soğanları yoldan geçenlere ...
Bursa merkezli uyuşturucu çetesine operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa merkezli uyuşturucu çetesine operasyon: 19 ...
BTB Başkanı Matlı: “Bursamıza geçmiş olsun”
YEREL HABERLER BTB Başkanı Matlı: “Bursamıza geçmiş olsun”
Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kavanozlardan konserve değil uyuşturucu çıktı
Kanlı aşkta, kot pantolonu sayesinde hayatta kaldı... Evli olduğu için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayan sanığın yargılanması devam etti Bıçaklanan sevgili: “Kot pantolonunum sayesinde hayatta kaldım”
YEREL HABERLER Kanlı aşkta, kot pantolonu sayesinde hayatta kaldı... ...
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
YEREL HABERLER 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya yeniledi
Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmaları devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama ...
Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp hayatını kurtardı İşe giderken yolda yaralı kuş gördü iş yerine veterinere gitti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu yaralı baykuşu veterinere götürüp ...
Sel suları sürükledi, İznik Gölü çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Sel suları sürükledi, İznik Gölü çöplüğe döndü
Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmaları devam ediyor / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama ...
Sevgilisinin bıçakladığı kadın: Kot pantolonum hayatımı kurtardı
YEREL HABERLER Sevgilisinin bıçakladığı kadın: Kot pantolonum ...
Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi
YEREL HABERLER Kumru, sel sularına rağmen yavrularını terk etmedi
Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı...O anlar kamerada Bursa'daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Aşırı yağıştan oluşan sel adeta dağı deldi Bursa'nın Yenişehir ilçesini de dün akşam dolu ve sağanak yağış vurdu, tarım alanları sular altında kaldı
YEREL HABERLER Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı...O anlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X