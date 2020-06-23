Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmaları devam ediyor (3)

<br>ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞIŞ ENGELİ<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen pazar günü sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Derya Bilen´i arama-kurtarma çalışmalarına, bölgede başlayan yağış nedeniyle ara verildi.Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Mehmet İNAN<br>2020-06-23 13:48:28<br>
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