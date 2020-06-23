Kestel Belediyesi yaraları sarıyor

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sel felâketinin yaşandığı bölgelerde yaraları sarmak ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kestel’in Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerinde meydana gelen sel felâketinin yaraları, Kestel Belediyesi ekipleri tarafından sarılmaya başlandı. Sel felâketinin yaşandığı ilk andan itibaren kısa sürede bölgeye ulaşan Kestel Belediyesi ekipleri, sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen enkazların ve çamurların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ait iş makineleri ise kaya parçalarını temizleyerek, kapanan yolları açıyor.

Belediye Başkanı Önder Tanır, yaptığı açıklamada, sel felâketinde zarar gören vatandaşları hiçbir koşulda yalnız bırakmayacaklarını vurgularken, ‘’Kestel Belediyesi olarak sel felâketinin yaşandığı gün ve gece boyunca tam kadro sahada yerimizi aldık. Ekiplerimiz aralıksız olarak yol açma ve enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor. İş makinelerimiz ve kamyonlarımızda burada görevde. Sel felâketiyle zarar gören her noktanın iyileştirilmesi için Kestel Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilinceye ve yaralarımız tamamen sarılıncaya kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz’’ dedi

Yaşanan felâketin hemen ardından devletin bütün imkânlarının Kestel için seferber olduğunun altını çizen Başkan Tanır, ‘’Yaşadığımız üzücü hadisenin akabinde bölgeye arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri, gönüllü STK ve dernekler, büyükşehir belediyemizin ekipleri ulaşarak çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız gerek telefonla arayarak ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu gerekse bölgeye gelerek çalışmaları yakından inceledi. İlçemizde şuan için büyük bir seferberlik var. Ben bu duygularla, bu zor süreçte bize ve zarar gören hemşehrilerimize destek olan, hayır duasını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sel felâketinden etkilenen diğer çevre ilçelerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ diye konuştu.

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