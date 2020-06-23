Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

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Yeşilbeyazlılar, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirmeyi planlıyor.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 10 mağlup olduktan sonra İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, Adanaspor maçına kadar yeni hocasını belirlemek istiyor. Yeni hoca adaylarından biri olan Metin Diyadin'den vazgeçen yeşilbeyazlı yönetimin, İrfan Buz ismini gündeme aldığı öğrenildi. Bursaspor'un, 53 yaşındaki teknik direktörle görüşme halinde olduğu belirtildi.

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