Vücuduna inşaat demiri saplanan köpek, tedavi edildi

Türk ve Ukrayna heyetleri, Kiev'de bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da inşaatın birinci katından atlayınca üzerine düştüğü kolon demiri vücuduna saplanan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.<br>İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesinde 15 Haziran günü, inşaat halindeki binanın birinci katından atlayan köpek, kolon demirinin üzerine düştü. Vücuduna demir saplanan köpek yaralandı. Durumu fark eden mahalleli, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından kurtarılan köpek, merkeze kaldırıldı. Ameliyat edilen köpek, 8 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-23 15:51:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.