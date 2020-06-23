İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)- BURSA´da etkili olan şiddetli yağış, dere yataklarındaki tüm atıkların İznik Gölü´ne akmasına neden oldu.<br>İznik Gölü´nde, son günlerde ortaya çıkan tablo, gölün doğal yapısını tehdit etmeye başladı. Son haftalarda bölgede etkili olan sağanak ile birlikte İznik Gölü´nü besleyen dere yataklarındaki poşet, plastik, şişe, kağıt ve diğer tüm atıklar, derelerdeki şiddetli akıntı ile birlikte İznik Gölü ve sahiline döküldü.<br>İznik Gölü´nde Üreğil Altı bölgesinde bulunan balıkçı barınakları bölgesinden göle dökülen dere yataklarındaki kirli görüntüler dikkat çekti. Sandalları ile göle açılan balıkçılar, İznik Gölü´nde uzun yıllardır böyle bir tablo ile karşılaşmadıklarını belirtti. Balıkçılar, yetkililerden tedbir almalarını istiyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-23 16:16:07<br>
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