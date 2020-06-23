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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel suları şimdi de Gemlik'i vurdu

İHA

Bursa'da bir kaç gündür yaşanan sağanak yağmurlar, ilçelerde etkili oldu. Kestel'den sonra Gemlik'in Muratoba Mahallesinde de sel suları önüne kattığı her şeyi götürdü. Gemlik Belediyesi ekipleri imkanlarını seferber ederek, köyde çalışma başlattı.

Sel suları şimdi de Gemlik'i vurdu

Bursa'da bir kaç gündür yaşanan sağanak yağmurlar, ilçelerde etkili oldu. Kestel'den sonra Gemlik'in Muratoba Mahallesinde de sel suları önüne kattığı her şeyi götürdü. Gemlik Belediyesi ekipleri imkanlarını seferber ederek, köyde çalışma başlattı.
Bursa'da etkili olan sağanak yağmurlar, hayatı olumsuz etkiyor. Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin ölümü 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan aşırı yağışların getirdiği sel suları, şimdi de Gemlik ilçesinde etkili oldu. Bir anda bastıran sağanak yağmur, önüne kattığı her şeyi götürdü. Kısa sürede her cadde ve sokak çamurlar altında kalırken, bazı evlerin ve depoları su bastı.
Su basan alanlar ve çamur yığınları Gemlik Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. O esnada meclis toplantısında bulunan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, telefon ile sık sık bilgi aldı. Tüm gerekli ekiplere talimat veren Başkan Sertaslan, kısa sürede mahallenin temizleneceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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