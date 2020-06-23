İnegöl Ziraat Odası Başkanı: Dolu ve sel, tarlalarda 10 milyon TL zarara neden oldu

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 8 bin dekarlık ekili tarım arazisinin sağanak ve doludan etkilendiğini belirterek; çilek, ay çekirdeği, buğday ve meyve gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalardaki zararın ortalama 10 milyon TL olduğunu söyledi.<br>İnegöl ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanağın ardından kırsal Kurşunlu, Süpürtü, Küçükyenice, Çitli, Kınık ve Eymir mahallelerinde bazı dereler taştı. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı. İnegöl Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlalara giderek, hasar tespit çalışması yaptı. Büyük bir alanın zarar gördüğünü belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, tarlalarındaki zararın yaklaşık 10 milyon TL olduğunu söyledi.<br>'TARLALARDA ORTALAMA 10 MİLYON TL ZARAR VAR'<br>İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi mevsimler değişti. Mayıs ayı bizim bu bölgemizde yağmurların olduğu aylardır. Bu 7-8 senedir Haziran ayına kaydı. Dolu ve yağmur olur diye korkumuz vardı. Gerçekten etrafımızdaki birçok yerde Keles, İznik, Bursa ve çevrelerinde sel baskınları, dolu afetleri oluyordu. Maalesef dün akşam bizde de oldu. Şu anda Kurşunlu mahallemizde bulunuyoruz. Bu bölgede aşırı yağmur, sel baskını seraları uçurdu. Kanalların içerisine su oturdu, dolayısıyla bu kök çürüklüğüne sebep olabilir. Tabi bu sadece Kurşunlu mahallemiz ile kalmadı. Yanı başımızda Kınık, Çitli, Küçük Yenice, Eymir, Yiğitköy, Olukman mahaleleri tarafından şu tepeleri aşmak suretiyle Yenişehir tarafına giden aşırı bir yağmur ve aynı zamanda rüzgar da vardı. Ağaçları devirdi ,yolları kapadı. Çok zararımız var. Allah beterinden korusun diyorum ama bizzat olayı yaşayan arkadaşlarımız var. Zarar gören alanı tespit etmek zor ama ortalama 8 bin dekar alan vardır. Bugün de yağmur riski devam ediyor yarın da devam ediyor. Bu yağmurlar böyle devam ettiği zaman zaten su oturdu kanallara dolayısıyla kök çürüklüğü olduğu zaman çilek verimi yüzde 20'ye bile düşer. Bunun rakamını ölçemezsiniz. Özellikle çilekte ciddi oranda zarar var. Ayçiçeği ve buğdaya da zarar verdi. Tarlalarda, yaklaşık 10 milyon TL zarar var" dedi.<br>'TARLADAN GELECEK PARAYLA KİMİ DÜĞÜN YAPACAKTI'<br>Tarlası zarar gören çiftçi Necmettin Esentürk, "Sağanak dolayısıyla kendimizi eve zor attık. Hayvanları kurtardık ama mahsulümüz gitti. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Dolu yağışı sebebiyle her taraf bembeyaz oldu. Haziran ayında kar yağmış gibiydi. Arpa tarlasında neredeyse arpaları biçecektik fakat tarlada bir şey kalmadı. Tarladaki ürünlerden gelecek parayla kimisi düğün yapacaktı, kimisini borçlarını ödeyecekti. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı kara kara düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-23 16:20:31<br>

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