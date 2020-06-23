Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası

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<br>Alper TÜYDEŞ/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yağmur öncesi görülen bulutlar ilginç şekiller ortaya çıkardı.<br>Karacabey'de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutlarının görüntüsü ise ilgi çekti. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Alper TÜYDEŞ<br>2020-06-23 16:23:47<br>

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