İnşaat demirinin ok gibi saplandığı köpek sağlığına kavuşuyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düşerek inşaat demirine saplanan köpek, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi edildi.

Geçen hafta Çeltikçi Mahallesinde vatandaşlar bir köpeğin inşaat demiri üzerine düştüğünü gördü. Karnına demir saplanan köpeğin kanlar içerisinde kaldığını gören vatandaşlar, durumu hemen 153 İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine bildirdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acılar içerisindeki hayvanı saplandığı demirden çıkararak Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü. Burada tedavi altına alınan köpek, 8 gün gibi bir zaman zarfında sağlığına kavuştu. Tedavisi süren yaralı köpeğin sahipli olduğu ve İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinden yapılan paylaşımlar sonucu sahibinin yetkililere ulaşarak bir haftadır köpeğini aradığını söylediği öğrenildi. Yaralı köpek, şimdi tamamen iyileşip yeniden yuvasına kavuşmak için bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.