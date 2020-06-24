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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı

İHA

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, zanlı olay yerinden kayıplara karıştı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi Yolu'nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hakkı B. ile Aslan Ç. ve kardeşi Mehmet Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakkı B. üzerindeki silahla Aslan ve Mehmet Ç’ye ateş etti.
Aslan ve Mehmet Ç., başından ve göğsünden ağır yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak yaşanan olaya müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri aracını bırakıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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