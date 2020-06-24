Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor Havuzlupark geçtiğimiz yıl aynı şekilde gündeme geldiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisin devreye alınacağını açıklamış, bir gelişme yaşanmamıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor Havuzlupark geçtiğimiz yıl aynı şekilde gündeme geldiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisin devreye alınacağını açıklamış, bir gelişme yaşanmamıştı

İHA

Bursa'nın simgesi Havuzlupark 3 yıldır âtıl vaziyette tutuluyor. Kapalı tutulan Havuzlupark bakımsızlıktan harabeye döndü. Mahalle sakinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı göreve çağırırken, parkın atıl vaziyette bırakılmasının risk olduğunu ifade ettiler.

Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor Havuzlupark geçtiğimiz yıl aynı şekilde gündeme geldiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisin devreye alınacağını açıklamış, bir gelişme yaşanmamıştı

Bursa'nın simgesi Havuzlupark 3 yıldır âtıl vaziyette tutuluyor. Kapalı tutulan Havuzlupark bakımsızlıktan harabeye döndü. Mahalle sakinleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı göreve çağırırken, parkın atıl vaziyette bırakılmasının risk olduğunu ifade ettiler.
Çekirge Mahallesi’nde bulunan Havuzlupark uzun yıllardan beri âtıl vaziyette. Bölgenin önemli değerlerinden olan Havuzlupark ve çevresi Bursa’ya katkı sağlarken, buranın neden işletilemediğinin cevabı ise vatandaşlar tarafından bulunamıyor. Parkın çevresindeki mahallerde oturan vatandaşlar havuzdan yararlanmayı bekliyor.
Havuzlupark'ın harabe olmuş halini görüp açıklama yapan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, "Havuzlupark 3 yıldır âtıl vaziyette Spor İl Müdürlüğünün mülkiyetinde. 3 yıldır kapalı. Burası dünyanın en güzel tesisi. Geçen yıl milli takımda bir hoca arkadaşımla görüştüm, '47 tane ülke gezdim, bu kadar doğal ve güzel tesis göremedim' dedi. Havuzlupark'ın çevresinde 4 mahalle var, burada 100 bin nüfus yaşıyor. Burası tekrar hizmete açılabilir" dedi.
Mahalle sakinleri ise Havuzlupark'taki atıl vaziyetteki malzemelerin zaman zaman çalındığını belirterek, "Hırsızları polis yakalıyor. Ancak yine çalıyorlar. Burada binlerce liralık kablo, elektrik malzemesi çalındı" dediler.
Öte yandan Havuzlupark'ın atıl durumdaki hali geçtiğimiz yıl da gündeme gelmiş, dönemin Gençlik Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Havuzlupark'ın Bursalıların keyifle zaman geçireceği, sosyal donatı ve kültürel alanlarla aslına uygun şekilde hizmete alınacağını söylemişti. 1 yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmamış Hüseyin Uysal görevi Salih Başparmak'a devretmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kondüktör köpek Bu köpeği sevmeyen metroya binemiyor Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor
YEREL HABERLER Kondüktör köpek Bu köpeği sevmeyen metroya ...
Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm ...
Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı
Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah ...
Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu
YEREL HABERLER Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşi pusu kurup yaraladı
YEREL HABERLER Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşi pusu kurup ...
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde şampiyon
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde ...
Mudanya’da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Mudanya’da kan bağışı kampanyası
Afet bölgesinde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Afet bölgesinde yaralar sarılıyor
Teşekkür belgesini Bakan Soylu'dan aldı
YEREL HABERLER Teşekkür belgesini Bakan Soylu'dan aldı
Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin liraya alınmış Ektikleri sebzelerle ilgilenirken sel sularına kapıldılar Her pazar geldikleri evden bir daha geri dönemediler Bir ailenin yok olduğu ev görüntülendi
YEREL HABERLER Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin ...
Anne ile kızı, kazadan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Anne ile kızı, kazadan saniyelerle kurtuldu
İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
YEREL HABERLER İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
İnşaat demirinin ok gibi saplandığı köpek sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER İnşaat demirinin ok gibi saplandığı köpek sağlığına ...
Nilüfer’de yaz spor okulları başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de yaz spor okulları başlıyor
BUSMEK’te telâfi dersleri başladı
YEREL HABERLER BUSMEK’te telâfi dersleri başladı
Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası
YEREL HABERLER Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası
İnegöl Ziraat Odası Başkanı: Dolu ve sel, tarlalarda 10 milyon TL zarara neden oldu
YEREL HABERLER İnegöl Ziraat Odası Başkanı: Dolu ve sel, tarlalarda ...
İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü
YEREL HABERLER İznik Gölü, yağmurla gelen atıklara çöplüğe döndü
Sel suları şimdi de Gemlik'i vurdu
YEREL HABERLER Sel suları şimdi de Gemlik'i vurdu
Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı Köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca ...
Yağmur hayatı felç etti; dereler taştı, köprüler yıkıldı, ağaçlar devrildi Binlerce dönüm ürün sular altında kaldı
YEREL HABERLER Yağmur hayatı felç etti; dereler taştı, köprüler ...
Bursa'da anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'da anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X