Online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor

İHA

Türkiye Sağlık Vakfı ve Es Akademi ortaklığında Bursa'da ilk kez hayata geçirilecek olan online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz'da başlıyor. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak.

Online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor

Türkiye Sağlık Vakfı ve Es Akademi ortaklığında Bursa’da ilk kez hayata geçirilecek olan online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak.
Bursa’nın önde gelen eğitim kurumlarından Es Akademi, Türkiye Sağlık Vakfı ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolü sayesinde güzellik sektöründeki mesleki yeterlilik eğitimlerini ilk kez online vermeye başlayacak. Cilt bakımı uzmanlığı alanında verilecek eğitimlere katılan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak.
Güzellik sektörüne nitelikli ara eleman kazandırılması için eğitimler kurslar açmaya devam ettiklerini aktaran Es Akademi Kurucu Başkanı Gülin Çifçi, "Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs düzenleyen en önemli kuruluşların başında geliyoruz. Kendimizi, eğitimlerimizi ve eğiticilerimizi sürekli olarak güncelliyor, kursiyerlerimize en iyi eğitimi vermek için çabalıyoruz. Korona salgını sebebiyle online eğitimler ön plana çıktı. Türkiye Sağlık Vakfı’nın teknolojik altyapısı ve donanımı ile kendi eğitim tecrübemizi buluşturduk. Tüm altyapı hazırlığını tamamladık. İlk olarak 1 Temmuz’da cilt bakımı kursu ile online eğitimlerin startını veriyoruz. Güzellik sektöründe bu alanda çalışan, kendisini geliştirmek isteyen herkesi de bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Güzellik sektörüne yönelik eğitimlere Türkiye’de yoğun bir ilgi bulunduğuna işaret eden Dr. Murat Balaban ise, "Sektörün ciddi bir personel ihtiyacı var. Nitelikli, uzmanlaşmış, yeni ürünlerin kullanımına yatkın ve katma değer üretebilecek personel yetiştirmek gerekiyor. Bu konuda Bursa merkezli olmak üzere tüm Türkiye’ye yönelik, yine uzaktan eğitim teknolojisini kullanabileceğimiz, örgün eğitim kısmında akademinin imkânlarını kullanarak bütün ülkeye hizmet verebileceğimiz ve yurt dışından gelecek eğitim taleplerini de karşılayabilecek planlama konusunda işbirliği için imzalarımızı attık. Es Akademi’nin mesleki eğitim konusunda bizlere önemli bir destek ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’de güzellik alanında hayata geçirilen ilk uygulama olacak. Türkiye ve yakın coğrafyamızda sağlık turizmi ile ilintili olacak şekilde güzellik uygulaması eğitimleri ve sertifikası vereceğimiz ilk uygulama olması açısından büyük bir önem taşıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak
YEREL HABERLER Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak
Nilüfer’de tiyatro sokağa taşınacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de tiyatro sokağa taşınacak
Derya'yı arama çalışmaları tekrar başladı Sele kapılan genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Derya'yı arama çalışmaları tekrar başladı Sele ...
Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet ...
Muratoba’da sel seferberliği
YEREL HABERLER Muratoba’da sel seferberliği
Kondüktör köpek Bu köpeği sevmeyen metroya binemiyor Kendini sevdirmek için her gün saatlerce metronun önünde yatıyor
YEREL HABERLER Kondüktör köpek Bu köpeği sevmeyen metroya ...
Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü Şehrin göbeğinde havuz var ama kimse kullanamıyor Havuzlupark geçtiğimiz yıl aynı şekilde gündeme geldiğinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesisin devreye alınacağını açıklamış, bir gelişme yaşanmamıştı
YEREL HABERLER Bursa'nın simgesi Havuzlupark harabeye döndü Şehrin ...
Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü
YEREL HABERLER Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm ...
Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da doğa olayında hasar tespiti yapıldı
Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa'da camilerde 100 gün sonra cemaatle sabah ...
Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu
YEREL HABERLER Uzun aradan sonra cemaat sabah namazına durdu
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşi pusu kurup yaraladı
YEREL HABERLER Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşi pusu kurup ...
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu 2 ağır ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde şampiyon
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor kadınlar masa tenisinde ...
Mudanya’da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Mudanya’da kan bağışı kampanyası
Afet bölgesinde yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Afet bölgesinde yaralar sarılıyor
Teşekkür belgesini Bakan Soylu'dan aldı
YEREL HABERLER Teşekkür belgesini Bakan Soylu'dan aldı
Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin liraya alınmış Ektikleri sebzelerle ilgilenirken sel sularına kapıldılar Her pazar geldikleri evden bir daha geri dönemediler Bir ailenin yok olduğu ev görüntülendi
YEREL HABERLER Dört kişiye mezar olan bağ evinin arazisi 5 bin ...
Anne ile kızı, kazadan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Anne ile kızı, kazadan saniyelerle kurtuldu
İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
YEREL HABERLER İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı
İnşaat demirinin ok gibi saplandığı köpek sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER İnşaat demirinin ok gibi saplandığı köpek sağlığına ...
Nilüfer’de yaz spor okulları başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de yaz spor okulları başlıyor
BUSMEK’te telâfi dersleri başladı
YEREL HABERLER BUSMEK’te telâfi dersleri başladı
Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası
YEREL HABERLER Bursa'da, yağmur bulutlarının ilgi çeken manzarası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X