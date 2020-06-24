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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da filyasyon ekipleri 50 bin kişiye ulaştı

İHA

Bursa’da filyasyon ekipleri 50 bin kişiye ulaştı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 522 sağlık çalışanından oluşan 261 filyasyon ekibi, il genelinde bugüne kadar 50 bin kişiyi taradı.
Türkiye'de ilk vak'anın görülmesinden itibaren Sağlık Bakanlığı koordinesinde illerde Sağlık Müdürlüğü’nce oluşturulan filyasyon ekipleri, pandemiyle mücadeleye sahadaki özverili çalışmalarla büyük katkı sağlıyor. Koronavirüsle mücadelede pozitif çıkan vak'a, pandemi hastanesine sevk edilirken, ikinci kritik aşama devreye giriyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) düşen bilgiler kapsamında vak'anın yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temaslar en ince noktasına kadar taranıyor. Bu kapsamda Bursa'da görev yapan 261 ekip, 17 ilçede 7 gün 24 saat esasıyla pozitif tanı konulan kişilerin temaslılarına ulaşarak, yeni tanı süreçlerini başlatıyor. Doktor, ebe ve hemşirelerin yer aldığı filyasyon ekibi, iki ayrı gruptan oluşuyor. Ekipler vak'a ortaya çıkar çıkmaz, vak'anın son 48 saat içindeki temaslılarını buluyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, bugüne kadar 50 bin tarama yapıldığını ve filyasyon ekibinin hastalığın yayılmasını engellemede büyük rol oynadığına dikkat çekti.
Filyasyon her ne kadar koronavirüs salgınıyla gündeme gelse de aslında her zaman var olan bir tabir olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Halk sağlığının temelinde filyasyon eğitimi var. Ekiplerimiz ilk kurguladığımızda, filyasyonda neler soracaklarına kadar iz sürme süreciyle ilgili her konuda eğitimleri vardı. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin filyasyon yapıldı. Bu filyasyonlarda temaslıları, vak'anın iş yeri temasları, araçla seyahat edenlerin iki yan iki arka, iki ön koltuklarından tutunda her temaslıyı tek tek tespit etmeye çalıştık. Geldiğimiz noktadan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.
Vak'anın tespitinden sonraki 48 saatin önemine değinen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Halk Sağlığı Yönetim Merkezimize, vakanın bilgileri düştüğünde, o günkü filyasyon ekibinin başındaki arkadaşımız, vak'ayı inceliyor ve filyasyon ekibine yönlendiriyor. Ekip, vaka ile iletişime geçiyor ve gerekli bilgi akışını sağlıyor. Vak'anın kiminle yaşadığı, nerede çalıştığı, nasıl bir ortamda ikamet ettiğini sorgulanıyor. Ekip, gerekli hijyen koşullarını sağladıktan sonra sahaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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