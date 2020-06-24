İrfan Buz Bursaspor'da

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Bursaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşma sağladı.

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren yeşilbeyazlılar, İrfan Buz ile anlaşma sağladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Buz, Bursaspor yöneticileri ile el sıkıştı.

53 yaşındaki teknik direktörün bu akşam yapılacak idmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

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