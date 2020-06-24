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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’lü akademisyenlerin buluşu en yüksek puanlı 10 patent arasında

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin 'Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi' başlıklı buluşu sanayi temsilcilerine sunulacak en yüksek puanlı 10 patent arasında yer aldı.

BUÜ’lü akademisyenlerin buluşu en yüksek puanlı 10 patent arasında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin ‘Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi’ başlıklı buluşu sanayi temsilcilerine sunulacak en yüksek puanlı 10 patent arasında yer aldı.
TÜBİTAK tarafından kısa süre önce başlatılan ‘Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’çerçevesinde en iyi buluşları belirlemek üzere Patent Effectfirması tarafından, Patent Meetadlı bir çalışma düzenlendi. En iyi 10 üniversite patentini firmalara tanıtmak ve patent lisanslama odaklı işbirliği oluşturmalarını teşvik etmeyi hedefleyen organizasyon, akademisyenlerin hazırladığı projeler ile bu projeleri destekleyen sanayi kuruluşlarının TÜBİTAK Patent Lisans çağrısına birlikte başvurmalarını sağlamalarını hedefliyor.
Program için 27 üniversiteden yapılan 108 başvurunun değerlendirmesi tamamlandı. Programda finale kalan 10 patent önceki gün belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, Prof. Dr. Engin Ulukaya, Dr. Öğr. Üyesi Ceyda İçsel ve Doç. Dr. Konstantinos Dımas’ın projesi ‘Yüksek Anti Kanser Etkili Bir Palladyum Kompleksi’ başlıklı buluş, en yüksek puanı alan 10 patent arasında yer aldı.
Söz konusu buluş, 03 Temmuz Cuma günü Prof. Dr. Engin Ulukaya tarafından ‘Canlı Yayında’ sanayi temsilcilerine sunulacak. Projeyi yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜTTO) yöneticilerine teşekkür eden BUÜ’lü akademisyenler, 610 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek patent sahipleri ile sanayicilerin eşleştirilmesi aşamasında en ön sırada yer almayı hedefliyor.
Öte yandan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje ekibinden Prof. Dr. Engin Ulukaya’yı ağırladı. Elde edilen başarıdan dolayı ekibi tebrik eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, sanayicilerle yürütülecek ikili görüşmeler için de başarı dileğinde bulundu. Üniversite yönetimi olarak bilimsel araştırmalar ve projelerde akademisyenlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Kılavuz, başarılı örneklerin arttırılması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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