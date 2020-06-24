Yıldırım’dan komşuya yardım eli

Yıldırım Belediyesi, yaşanan sel felâketi sebebiyle büyük zarar gören Kestel’e bağlı Dudaklı köyünde yaraların sarılmasına destek oluyor.

Kestel’e bağlı Dudaklı köyünde can ve mal kayıplarına sebebiyet veren sel sonrası yaralar sarılıyor. Olayın meydana geldiği andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koordinesinde yürütülen çalışmalara Yıldırım Belediyesi de katıldı. Yaşanan yoğun yağışın ardından can kayıplarına neden olan sel felaketinin bıraktığı izler giderilirken, Yıldırım Belediyesi ekipleri de komşu ilçedeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için seferber oldu. Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri afet bölgesinde vakit kaybetmeden kayıpların arama kurtarma faaliyetlerine katılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan çamur ve enkazın temizlik çalışmalarına dahil oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da âfet alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi, selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.