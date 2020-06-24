Bursa'da, tarlada erkek cesedi bulundu

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<br>Muammer İRTEMDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da tarlada 5560 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkiindeki tarlasına giden kişi, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesette darp izleri tespit edildi.<br>Cumhuriyet savcısının incelemesin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Derya EVREN<br>2020-06-24 14:08:12<br>

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