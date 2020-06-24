Bursa'da polis memurunu şehit etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından Alaattin Özdemir'i (44), belindeki tabancasını alıp, başından vurarak şehit eden Murat Dağkoçak (26) hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olaydaki tutuksuz 4 kişi hakkında da 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen dava, Bursa 4'Üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek

Edinilen bilgiye göre, olay Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Bir apartmandaki komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Dağkoçak'ı başından vurdu.

Ağır yaralanan 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Dağkoçak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu. Şehit Özdemir, Kütahya Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Belinden aldığı silahla başına ateş etti

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede tanık polislerin, "Kavga ihbarı üzerine olay yerine gittik. Burada kavga edenlerden Murat Dağkoçak, küfrederek hakaretlerde bulundu. Gözaltına alacağımız sırada yakınları fiziki müdahalede bulundu. Dağkoçak'ı konteynerin içine aldığımızda yine agresif tavırlara devam etti. Bu sırada Alaattin Özdemir'in beline sarılıp, tabancayı yukarıya çekerek kılıfından çıkarttı. Alaattin silahını geri almak istedi. Aralarında arbede çıktı. Şüpheli namluya mermi verip Alaattin'in başına yakın mesafeden ateş etti" şeklindeki anlatımları yer aldı.

Savcı, tutuklu sanık Murat Dağkoçak hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar İsmail D. (60), Mahmut Y. (50), Serkan D. (35) ve Tekin B. (54) hakkında ise 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

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